Новак назвал нецелесообразной поставку нефтепродуктов Беларуси

Беларусь в состоянии самостоятельно обеспечить себя нефтепродуктами, поэтому в принципе экономической целесообразности в беспошлинном экспорте топлива из России в республику нет. Такое мнение министр энергетики РФ Александр Новак высказал журналистам.

"В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии, нет", — цитирует ТАСС его заявление.

Россия является основным поставщиков нефти и газа в Беларусь. В прошлом году физически туда ушло 18 миллионов тонн российской нефти, в этом году объем в рамках межправсоглашения определен такой же. В рамках единого таможенного пространства поставки происходят беспошлинным путем.

Исходя из железнодорожной статистики, экспорт нефтепродуктов из России в эту республику вырос в два раза в 2017 году — до 3,247 миллиона тонн, а в первой половине этого года — еще в полтора раза к тому же периоду 2017-го, до 2,033 миллиона тонн. Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросли на 133 процента — до 551,102 тонн и на 128 процентов — до 479,753 тонн соответственно.