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Новак назвал нецелесообразной поставку нефтепродуктов Беларуси
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Новак назвал нецелесообразной поставку нефтепродуктов Беларуси 

Российская Газета + ещё 19 1 час назад
Фото: Российская Газета
Беларусь в состоянии самостоятельно обеспечить себя нефтепродуктами, поэтому в принципе экономической целесообразности в беспошлинном экспорте топлива из России в республику нет. Такое мнение министр энергетики РФ Александр Новак высказал журналистам.
"В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии, нет", — цитирует ТАСС его заявление.
Россия является основным поставщиков нефти и газа в Беларусь. В прошлом году физически туда ушло 18 миллионов тонн российской нефти, в этом году объем в рамках межправсоглашения определен такой же. В рамках единого таможенного пространства поставки происходят беспошлинным путем.
Исходя из железнодорожной статистики, экспорт нефтепродуктов из России в эту республику вырос в два раза в 2017 году — до 3,247 миллиона тонн, а в первой половине этого года — еще в полтора раза к тому же периоду 2017-го, до 2,033 миллиона тонн. Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросли на 133 процента — до 551,102 тонн и на 128 процентов — до 479,753 тонн соответственно.
В начале августа агентство Reuters сообщало, что Россия собирается ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и СУГ Белоруссии с четвертого квартала этого года. Агентство ссылалось на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима». Источники агентства поясняли, что беспошлинная поставка несет убытки бюджету РФ.
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