499 нелегалов выдворили из Красноярского края с начала года

Об этом сообщает региональная служба судебных приставов.

«Все они выявлены сотрудниками правоохранительных органов , покинуть пределы нашей страны их обязал суд», — заявили в ведомстве.

Среди выдворенных граждан наибольшее количество представителей таких республик, как Узбекистан (215 человек), Таджикистан (144) и Киргизская республика (68). Также «список» пополнили граждане Китайской народной республики, Украины, Нигерии и других стран.

Каждый из них нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации, поэтому в принудительном порядке отправился на родину.