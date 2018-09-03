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499 нелегалов выдворили из Красноярского края с начала года
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499 нелегалов выдворили из Красноярского края с начала года 

sibnovosti.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Об этом сообщает региональная служба судебных приставов.
«Все они выявлены сотрудниками правоохранительных органов, покинуть пределы нашей страны их обязал суд», — заявили в ведомстве.
Среди выдворенных граждан наибольшее количество представителей таких республик, как Узбекистан (215 человек), Таджикистан (144) и Киргизская республика (68). Также «список» пополнили граждане Китайской народной республики, Украины, Нигерии и других стран.
Каждый из них нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации, поэтому в принудительном порядке отправился на родину.
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