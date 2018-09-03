Главы тюркоязычных стран обсудят в Киргизии вопросы экономики и культуры

ЧОЛПОН-АТА / Киргизия /, 3 сентября. / ТАСС /. Участники заседания Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств (ССТГ) обсудят в понедельник вопросы сотрудничества в сфере культуры и экономики. Как сообщили ТАСС в МИД Киргизии, мероприятие пройдет в понедельник в киргизском городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область).

"Участники саммита рассмотрят вопросы укрепления сотрудничества в культурной, гуманитарной и торгово-экономической сферах", — отметили в МИД Киргизии. Во время встречи состоится «обмен мнениями об активизации взаимодействия стран — участниц организации в рамках ССТГ, поднята тема его развития, а также других тюркских институтов.

Как отмечает МИД, в ходе нынешнего заседания ССТГ председательство в организации перейдет к Киргизии. „По его итогам состоится подписание совместных документов. Председательство в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану“, — говорится в сообщении.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в октябре 2009 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Ее штаб-квартира расположена в Стамбуле.