Главы тюркоязычных стран обсудят в Киргизии вопросы экономики и культуры 

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 3 сентября. /ТАСС/. Участники заседания Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств (ССТГ) обсудят в понедельник вопросы сотрудничества в сфере культуры и экономики. Как сообщили ТАСС в МИД Киргизии, мероприятие пройдет в понедельник в киргизском городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область).
"Участники саммита рассмотрят вопросы укрепления сотрудничества в культурной, гуманитарной и торгово-экономической сферах", — отметили в МИД Киргизии. Во время встречи состоится «обмен мнениями об активизации взаимодействия стран — участниц организации в рамках ССТГ, поднята тема его развития, а также других тюркских институтов.
Как сообщила пресс-служба главы киргизского государства, в шестом заседании ССТГ в Чолпон-Ате примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Тайип Эрдоган. „Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие [в саммите] в качестве почетных гостей“, — уточнила пресс-служба.
Как отмечает МИД, в ходе нынешнего заседания ССТГ председательство в организации перейдет к Киргизии. „По его итогам состоится подписание совместных документов. Председательство в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану“, — говорится в сообщении.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в октябре 2009 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Ее штаб-квартира расположена в Стамбуле.