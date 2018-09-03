Ещё
Президент Татарстана встретился с главой Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Татарстана встретился с главой Киргизии 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Реальное время
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл рабочие беседы с представителями руководства Киргизии, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Это произошло в рамках церемонии открытия Всемирных игр кочевников.
В частности, Минниханов встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Глава Татарстана отметил высокий уровень организации церемония открытия и рассказал, что в состязаниях примут участие 45 представителей республики в составе сборной России.
Ранее сообщалось, что Минниханов приехал в Киргизию с рабочим визитом.
Также «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург согласовал новую «дорожную карту» взаимодействия с японской префектурой Хоккайдо.
RT на русском: последние новости
Лукашенко заявил о недопустимости пьянства в новом правительстве Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию Лукашенко рассказал, чего никогда не станут терпеть белорусы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе отреагировали на убийство Захарченко147
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма150
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Ротару истекла кровью во время операции
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:55
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Происшествия
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение