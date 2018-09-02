Президент Татарстана прибыл в Киргизию с рабочим визитом

Как отмечается, программа включает участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

Кроме того, должна состояться встреча с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург согласовал новую «дорожную карту» взаимодействия с японской префектурой Хоккайдо.