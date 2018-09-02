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Таможенные вопросы между Киргизией и Казахстаном решены, заявил Назарбаев
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Таможенные вопросы между Киргизией и Казахстаном решены, заявил Назарбаев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 2 сен — РИА Новости. Вопросы таможенного регулирования и транспортного сообщения между Киргизией и Казахстаном сняты с повестки дня, заявил в воскресенье во время переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Киргизию в воскресенье для участия в заседании саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в понедельник на побережье озера Иссык-Куль. Президент Казахстана также в качестве почетного гостя примет участие в церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников, которые стартуют на побережье Иссык-Куля вечером в воскресенье.
"Поступательно решаются все двусторонние вопросы, работает «дорожная карта» по вопросам двустороннего сотрудничества. Вопросы транспортного сообщения и таможенного регулирования сняты с повестки дня, и два братских народа взаимодействуют без препятствий", — заявил Назарбаев.
Со своей стороны, Жээнбеков выразил глубокую признательность казахскому коллеге за решение участвовать в открытии III Всемирных игр кочевников.
"Киргизско-казахские отношения, основанные на исторических традициях и взаимном уважении, будут и впредь укрепляться и развиваться во благо народов двух братских стран", — отметил он.
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