Таможенные вопросы между Киргизией и Казахстаном решены, заявил Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Киргизию в воскресенье для участия в заседании саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в понедельник на побережье озера Иссык-Куль. Президент Казахстана также в качестве почетного гостя примет участие в церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников, которые стартуют на побережье Иссык-Куля вечером в воскресенье.

"Поступательно решаются все двусторонние вопросы, работает «дорожная карта» по вопросам двустороннего сотрудничества. Вопросы транспортного сообщения и таможенного регулирования сняты с повестки дня, и два братских народа взаимодействуют без препятствий", — заявил Назарбаев.

Со своей стороны, Жээнбеков выразил глубокую признательность казахскому коллеге за решение участвовать в открытии III Всемирных игр кочевников.

"Киргизско-казахские отношения, основанные на исторических традициях и взаимном уважении, будут и впредь укрепляться и развиваться во благо народов двух братских стран", — отметил он.