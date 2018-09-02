Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

"Это стало очередным воплощением глубокого уважения Шавката Мирзиёева к своему наставнику, основателю нашей независимости Исламу Каримову. В соответствии с постановлением главы нашего государства «Об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова» от 25 января 2017 года 2 сентября установлен в нашей стране Днем памяти первого президента", — говорится в сообщении.

Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1990 по 2016 год. Скончался первый президент Узбекистана в Ташкенте 2 сентября 2016 года. Его похоронили в Самарканде на кладбище Хазрати Хизр недалеко от мемориального комплекса Шахи Зинда. 30 января 2018 года на месте упокоения первого президента Узбекистана открыт мавзолей Ислама Каримова.