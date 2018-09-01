Лукашенко в День знаний побывал в школе на малой родине

Беларуси 2018-й объявлен Годом малой родины. Именно поэтому 1 сентября Александр Лукашенко приехал в агрогородок Александрия в Могилевской области. Там сохранилась школа, в которой учился будущий президент. Главе государства удалось пообщаться со своими учителями, которые до сих пор живут в Александрии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.

Александрийская школа находится в центре агрогородка. Утром туда пришли дети с родителями. Несмотря на парадную форму — сразу на воркаут площадку. Комплекс тренажеров — подарок Александра Лукашенко — самого знаменитого выпускника этой школы.

Здание школы, где в свое время учился белорусский президент, отреставрировали и превратили в музей. Местные дети сегодня получают знания в другом современном учебном заведении, которое построили в середине 1990-х.

Из 200 учеников половина — жители ближайших деревень. Старт новому учебному году дал президент Александр Лукашенко.

«Первое сентября — это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. Для меня очень важно разделить этот день вместе с вами — моими земляками… Вперед человека всегда ведет естественное желание быть успешным и счастливым. О чем бы вы, сегодняшние школьники, ни мечтали — все возможно. Ключ к вашему уверенному будущему — это знания. Знания не ради оценки, а ради достижения высоких целей. Не поверхностная информация, которая доступна в различных гаджетах, а глубокое изучение предметов», — отметил глава государства.

Ленинский уголок и ретро-парты. В школьном музее в Александрии воссоздан типовой учебный кабинет 1960-х годов. Почетно и ответственно там провели первый урок для первоклассников.

В неформальной обстановке Александр Лукашенко пообщался и со своими учителями. Педагоги рассказали о школе, чем живет деревня и как дела у одноклассников президента.

«Я вам привез свои подарки. Это вам конфеты, которые я дарю главам государств — их нельзя хранить, надо употребить», — отметил президент.

Татьяне Николаевне Карпеченко, преподавателю математики и классному руководителю Александра Лукашенко, в январе исполнится 95. На юбилей президента уже пригласили, он пообещал приехать.

«Он ко мне пришел в пятый класс… Он всегда приходил в школу аккуратно одетым, подготовленным. Учился хорошо. Активный был мальчик. Очень активный», — вспоминает ветеран педагогического труда.

На память о посещении родной школы Александру Лукашенко подарили фотоальбом. Некоторых снимков у президента до этого дня не было.

Всего в Беларуси в этом году к занятиям в школах приступил почти миллион учащихся. Из них 110 тысяч — первоклассники.

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