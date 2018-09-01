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Митингующие в Кишиневе заявили о бессрочном протесте
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Митингующие в Кишиневе заявили о бессрочном протесте 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 1 сен — РИА Новости. Организаторы митинга за объединение Молдавии и Румынии объявили, что акция превращается в бессрочный протест, потому что молдавские власти заблокировали автобусы с участниками акции на подъезде к Кишиневу, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором мероприятия выступил «Альянс за столетие» — название связано со 100-летней годовщиной объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией, произошедшем в 1918 году. В него вошли кишиневская организация «Блок национального единства», движение «Actiunea-2012», общественная ассоциация «Onoare, Demnitate şi Patrie» и движение «Tinerii Moldovei». Митинг стал итогом «Марша унири» (идея объединения двух государств), стартовавшего 1 июля, его участники пешком прошли от румынского города Алба-Юлия до Кишинева более 1300 километров.
На данный момент на центральной площади столицы Молдавии собралось около 1,5 тысячи человек. Единственная цель организаторов — это принятие парламентом Молдавии декларации об объединении двух государств.
"Наша манифестация превращается в протест, мы готовы остаться здесь ночью, завтра, послезавтра — до тех пор, пока власти не пропустят автобусы с нашими сторонниками, заблокированные на въезде в Кишинев", — заявили организаторы со сцены.
На время протеста отключили музыку, выкрики лозунгов тоже прекратились — протестуют люди молча.
"Власти Молдавии пытаются нам помешать, потому что им страшно, и мы их понимаем, после объединения они лишатся своих привилегий. Пусть им будет стыдно, мы просим, чтобы они не блокировали наших сторонников на въезде в Кишинев", — заявили организаторы со сцены.
По словам организаторов, они намерены прервать митинг и не продолжать его до тех пор, пока автобусы с участниками манифестации не пустят в столицу. При этом покидать центральную площадь участники акции тоже не намерены.
Первым этапом действий Альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.
Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.
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