Для самозанятых Казахстана введут единый совокупный платеж

Парламенту Казахстана необходимо до конца года ввести единый совокупный платеж для упрощения регистрации самозанятого населения. Такое заявление сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента, сообщает ТАСС

Уплата налога позволит гражданам участвовать в системах медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения.

По словам президента Нурсултана Назарбаева, данная мера особенно актуальна в преддверии внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов пояснял, что единый социальный платеж (ЕСП) объединит индивидуальный подоходный налог (ИПН), обязательный пенсионный взнос (ОПВ), отчисления в государственный фонд социального страхования (ГФСС) и в фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

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