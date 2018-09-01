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Казахстан разрабатывает контрсанкционные меры
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Казахстан разрабатывает контрсанкционные меры 

News.ru 3 часа назад
Правительство Казахстана приступило к разработке комплекса мер, которые помогут экономике страны противостоять санкциям. Об этом сообщил казахстанский министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
По его словам, страна не должна пострадать от политики и действий других стран, а также того или иного интеграционного объединения.
«Это — вопрос, на который сегодня пытаются найти ответ не только в Казахстане, но и практически в любой точке мира», — подчеркнул он.
Абдрахманов отметил, что в настоящее время под сомнение ставится вся «установленная архитектура», что в том числе в сфере торговой политики, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что жители Казахстана должны по кредитам 5,6 триллиона тенге. Это больше, чем заработок населения, имеющего кредиты.
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