Ещё
Минск и Шанхай намерены в ноябре заключить соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск и Шанхай намерены в ноябре заключить соглашение о сотрудничестве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 1 сентября /Синьхуа/ — Минск и Шанхай намерены заключить соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте Мингорисполкома.
Как планируется, документ будет подписан в ноябре во время 1-й Китайской международной импортной выставки в Шанхае. Об этом шла речь на переговорах в Минске делегации управления финансов Шанхая с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком. Китайские гости также подробно интересовались, как в белорусской столице поддерживаются малые и средние предприятия.
Заместитель начальника управления финансов Шанхая Гу Хунсян считает, что отношения КНР и Беларуси развиваются стремительно, и назвал взаимодействие на уровне городов очень важным. «Мы уже успели провести несколько деловых встреч. И то, что увидели и услышали, показывает, какое огромное внимание в Беларуси и Минске уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Особенно в части законодательной поддержки. Это важно для повышения уровня жизни людей», — сказал Гу Хунсян.
10 сентября Минск готовится принять около 80 шанхайских компаний на белорусско-китайском бизнес-форуме «Парус Шанхая». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Узбекистана примет участие в саммите тюркоязычных государств в Кыргызстане Беларусь обсуждает с ЕС перспективы расширения доступа своей пищевой продукции на европейский рынок Президент Узбекистана поддержал популяризации велосипедов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после убийства Захарченко1399
«Курс к интеграции с Россией останется неизменным»172
Самолет с пассажирами загорелся в Сочи15
Инсульт и выкидыш: Бледанс готовят к худшему19
Украина привела войска в боевую готовность108
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение