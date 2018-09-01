Минск и Шанхай намерены в ноябре заключить соглашение о сотрудничестве

Минск , 1 сентября / Синьхуа / — Минск и Шанхай намерены заключить соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Как планируется, документ будет подписан в ноябре во время 1-й Китайской международной импортной выставки в Шанхае. Об этом шла речь на переговорах в Минске делегации управления финансов Шанхая с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком. Китайские гости также подробно интересовались, как в белорусской столице поддерживаются малые и средние предприятия.

Заместитель начальника управления финансов Шанхая Гу Хунсян считает, что отношения КНР и Беларуси развиваются стремительно, и назвал взаимодействие на уровне городов очень важным. «Мы уже успели провести несколько деловых встреч. И то, что увидели и услышали, показывает, какое огромное внимание в Беларуси и Минске уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Особенно в части законодательной поддержки. Это важно для повышения уровня жизни людей», — сказал Гу Хунсян.

10 сентября Минск готовится принять около 80 шанхайских компаний на белорусско-китайском бизнес-форуме «Парус Шанхая». —0—