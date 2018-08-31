Лукашенко: Проблемные предприятия пусть займутся импортозамещением

Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил в пятницу об импортозамещении. На него, по словам главы государства, должны быть переориентированы проблемные предприятия, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня Лукашенко встретился с новыми назначенцами и призвал их поднять производство белорусских двигателей до лучших мировых образцов.

«Эти предприятия должны идти путем импортозамещения, чтобы мы не покупали все комплектующие изделия по импорту, а у себя максимум производили. Радуемся, что у нас есть свой трактор МТЗ. Давайте посмотрим, сколько там локализации белорусской? Сколько там удельный вес. Если 30-40% наберем — хорошо. Ладно, металл мы всегда будем покупать. А все остальное? Надо предприятия, которые попали в сложную ситуацию, модернизировать, менять их профиль и ориентировать на импортозамещение», — сказал президент Беларуси.

На переход на импортозамещение, по словам Лукашенко, могут идти и кредитные ресурсы, которые получает страна. Сегодня же Александр Лукашенко обратился к новому составу правительства с призывом быть абсолютно справедливыми и не нарушать моральные принципы.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ