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Лукашенко анонсировал новые кадровые решения
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Лукашенко анонсировал новые кадровые решения 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов на новые кадровые перестановки, в том числе по причине пьянства среди руководящего состава.
Ранее Лукашенко произвел ряд кадровых назначений, сменив премьера страны, большинство вице-премьеров, а также нескольких руководителей ведомств. В пятницу президент также произвел ряд назначений.
"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной", — цитирует Лукашенко в пятницу агентство Белта. Это заявление он сделал во время назначения глав Минфина и Минэнерго, а также процедуры согласования на назначение руководителей местных исполнительных органов и предприятий.
При этом Лукашенко заявил о недопустимости пьянства.
"Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично", — сказал он.
По словам президента, необходимо знать меру. "Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают", — подчеркнул белорусский лидер.
Он заявил, что "пьяница — это не руководитель". "Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться", — констатировал глава государства.
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что некоторые выпивают по поводу и без повода. "И больше всего без повода. И забывают о работе. Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант — пьянство — он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет", —заявил президент.
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