Лукашенко назвал самую глубочайшую черту славянского народа

Президент Беларуси дал понять, что его желание состоит в том, чтобы «Вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей», — подчеркнул белорусский лидер, добавив, что в управление страной «должно быть обновление. Не должно быть застоя».

Застой, по мнению Лукашенко, начинается в экономике, обществе с застоя, прежде всего, в кадровой работе. «Поэтому естественно, что нынешнее поколение руководителей — на 20-25 лет моложе. Это нормально», — отметил президент. Он подчеркнул, что именно «новое поколение руководителей будет сейчас и в будущем отвечать за страну».

Президент остановился в своем выступлении и на моральных качествах руководителей, назвав справедливость очень важным принципом. «Вы должны быть абсолютно справедливы. Белорусы никогда не потерпят несправедливости. Это глубочайшая черта славянского народа. А тем более белорусов», — конкретизировал свою позицию руководитель государства.

Анализируя в своем выступлении назревшие проблемы промышленного производства страны, президент сделал акцент на необходимости модернизации и вывода на устойчивый рост проблемных предприятий. Путь к этой цели Лукашенко видит, прежде всего, в развитии импортозамещающих производств.

Он предостерег местных руководителей от искусственного насаждения холдингов, процесс появления которых сравнил с попыткой «ежа с жабой» объединить. «Не надо упражняться в холдингах, если ничего в них не спрячете. Если предприятие хромает, если его надо оживить, ориентируйтесь на импортозамещение», — подчеркнул президент. Он сослался, в этой связи, на положительный опыт холдинга «Салео», который специализируется на выпуске гидравлики, а «это огромный пласт импортозамещения», — обратил внимание Лукашенко.

Глава государства коснулся затронутой темы и на примере Оршанского инструментального завод. Он отметил, что практически на каждом крупном машиностроительном предприятии, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, созданы и работают собственные инструментальные цеха. «Давайте крупный завод поднимем, там будем производить для всех», — предложил президент.

Лукашенко полагает, что предприятия лучше модернизировать и развивать импортозамещение на имеющейся производственной базе. «Модернизацию легче осуществлять, чем полностью перепрофилировать производство. На это надо ориентироваться», — убежден президент.