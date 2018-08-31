Лукашенко назначил нового главу Минэнерго Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром энергетики страны Виктора Каранкевича, говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Ранее Каранкевич работал в должности первого замглавы Минэнерго Белоруссии.
«Глава государства назначил: Каранкевича Виктора Михайловича — министром энергетики», — говорится в сообщении.
Также Лукашенко дал согласие на назначение председателем белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» Андрея Рыбакова, ранее работавшего в компании в должности замглавы.
Ранее Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на эту должность Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова.