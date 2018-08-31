Ещё
Лукашенко согласовал назначение местных руководителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко согласовал назначение местных руководителей 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Вслед за перестановками в верхних эшелонах исполнительной власти, состоявшихся ранее в Минске, белорусский руководитель дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также ряда предприятий. Об этом информирует президентская пресс-служба.
Новый лидер появится у холдинга «Минский моторный завод». Стало известно, что на эту должность одобрена президентом кандидатура Александра Рогожника. Кресло директора «Брестского электролампового завода» предложено занять Ирине Зарембовской. А вот возглавлять местную власть в Гомельском районе предстоит тоже представителю прекрасного пола — Елене Алексиной, которая до настоящего времени работала в должности председателем Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.
Согласован президентом Беларуси и новый председатель Молодечненского райисполкома. Им станет Юрий Горлов, который до недавнего времени возглавлял Столбцовский райисполком, а на его место одобрена кандидатура Дениса Колесени. По информации пресс-службы, прежде чиновник работал в райисполкоме первым заместителем председателя.
Глава государства также дал согласие на назначение председателем Быховского райисполкома Дмитрия Мартиновича, а Леонид Засемчук, занимавший должность первого заместителя генерального директора холдинга «Агромашсервис» в Могилеве, возглавит Климовичский райисполком.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко: Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу Минск и Пекин готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне Парламентарии Беларуси и Астраханской области подписали меморандум о сотрудничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский самолет чуть не разбился над Гоа10
Пугачева проигнорировала смерть Кобзона74
Названа неожиданная причина скорого массового голода18
Украина начала охоту на крымских выпускников
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду154
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
25:40
Названа неожиданная причина скорого массового голода
Наука Наука и техника
00:29
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду
Общество
01:22
В Риме обрушилась крыша церкви
Происшествия В мире
00:14
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение