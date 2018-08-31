Лукашенко согласовал назначение местных руководителей

Вслед за перестановками в верхних эшелонах исполнительной власти, состоявшихся ранее в Минске , белорусский руководитель дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также ряда предприятий. Об этом информирует президентская пресс-служба.

Новый лидер появится у холдинга «Минский моторный завод». Стало известно, что на эту должность одобрена президентом кандидатура Александра Рогожника. Кресло директора «Брестского электролампового завода» предложено занять Ирине Зарембовской. А вот возглавлять местную власть в Гомельском районе предстоит тоже представителю прекрасного пола — Елене Алексиной, которая до настоящего времени работала в должности председателем Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.

Согласован президентом Беларуси и новый председатель Молодечненского райисполкома. Им станет Юрий Горлов , который до недавнего времени возглавлял Столбцовский райисполком, а на его место одобрена кандидатура Дениса Колесени. По информации пресс-службы, прежде чиновник работал в райисполкоме первым заместителем председателя.

Глава государства также дал согласие на назначение председателем Быховского райисполкома Дмитрия Мартиновича, а Леонид Засемчук, занимавший должность первого заместителя генерального директора холдинга «Агромашсервис» в Могилеве, возглавит Климовичский райисполком.