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Минск и Пекин готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
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Минск и Пекин готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Партнерские деловые контакты и двусторонние визиты стали устойчивой нормой во взаимоотношениях между Минском и Пекином. Именно их перспективам и была посвящена встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Послом КНР Цуй Цимином, сообщили в пресс-службе МИД.
Дипломаты детально «обсудили подготовку к двусторонним визитам на высоком уровне и совместные мероприятия Министерства иностранных дел Беларуси и посольства КНР в Минске». Кроме того, Дапкюнас выразил благодарность своему коллеге за личную инициативу организации, а также за качественное и результативное проведение Академией Айбо серии семинаров в Пекине и Шанхае для делегации руководства белорусских государственных учреждений.
По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, группа под руководством заместителя министра Дапкюнаса в конце этого месяца посетила Пекин и Шанхай, где знакомилась с опытом экономического развития и современных реформ Поднебесной. Семинар для белорусской делегации был организован Министерством коммерции КНР.
В китайской столице гости изучили вопросы регулирования финансового рынка и развития финансовой системы КНР, ознакомилась с системой социального обеспечения. Состоялось также посещение Шанхайской свободной экономической зоны для исследования китайского опыта в сфере инвестиций.
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