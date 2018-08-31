В Молдавии начали сбор подписей в защиту русского языка

Представители общественной организации "За русский язык" ("ЗАРЯ") в Молдавии начали сбор подписей в защиту русского языка, который хотят лишить статуса языка межнационального общения.

"Мы рассчитываем до конца ноября собрать 500 тыс. подписей в защиту русского языка, которые передадим правительству и парламентскому большинству, чтобы они увидели, чего хотят граждане", — заявил в ходе прошедшей в Кишиневе пресс-конференции председатель организации Михаил Ахремцев. По его словам, сбор подписей будет проходить по всей республике и среди представителей молдавской диаспоры в других странах, в том числе и в России. Ахремцев выразил надежду, что это позволит сохранить за русским статус официального языка межнационального общения, закрепленный в законе о функционировании языков.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим этот закон в связи с тем, что он был утвержден еще во времена СССР. "Наша задача состоит в том, чтобы упредить межэтнический конфликт, который может возникнуть на языковой почве", — пояснил Ахремцев.

Принятое в 1989 году парламентом Молдавии решение объявить государственным молдавский язык на основе латинской графики привело тогда к эскалации напряженности в обществе. Население Приднестровья и Гагаузии посчитало себя ущемленным и потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривает более трети населения республики. Под их давлением парламент пошел на уступки и объявил русский языком межнационального общения. Тем не менее, напряженность вылилась в приднестровский вооруженный конфликт и раскол страны.

В 2001 году под лозунгом предоставления русскому статуса второго государственного языка к власти в Молдавии пришла партия коммунистов . Но обещание так и не было выполнено из-за демонстраций протеста, которые устроила в Кишиневе прорумынская оппозиция, которая добивается переименования молдавского языка в законодательстве в румынский.

Хотя закон о функционировании языков предусматривает использование русского вместе с государственным, эти положения регулярно нарушаются: часто без перевода заполняются бланки коммунальных платежей, выдаются нотариальные и судебные документы, информация о составе лекарств и продуктов. Вопреки закону русский постепенно исчезает и на табличках с названиями учреждений, улиц, на сайтах государственных учреждений, в СМИ.