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Киргизия будет развивать отношения с партнерами по ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ
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Киргизия будет развивать отношения с партнерами по ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ 

ТАСС 2 часа назад
БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Киргизия намерена развивать взаимодействие с другими государствами в рамках различных международных организаций. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке во время празднования Дня независимости республики ее президент Сооронбай Жээнбеков.
"Мы дорожим дружественными отношениями с соседними странами. Будем развивать конструктивное политико-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по таким интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, СНГ", — сказал он.
При этом Бишкек не намерен отказываться от сотрудничества с другими государствами. «Свято соблюдая национальные интересы страны, будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока», — отметил Жээнбеков.
Он заверил, что в настоящее время власти республики предпринимают все необходимые меры, чтобы Киргизия вышла на новый этап развития. «Обеспечение верховенства закона, уважение прав каждого человека, уважение к человеку, признание его ценностей, интересов и проблем — одна из основ нашего развития», — уверен президент. По его словам, в стране разработана долгосрочная программа укрепления государства, в котором «человеческий капитал определен как основной ресурс развития».
"Чтобы использовать его в полную силу, необходимо обеспечить свободу человека, свободу предпринимательства, свободу творчества. Во всех сферах будет обеспечена свободная конкуренция, свобода станет наивысшей ценностью, ресурсом, благодаря которому будет развиваться государство", — подчеркнул глава киргизского государства.
"Мы обеспечим право на свободные выборы в стране, поэтому будем углублять демократизацию государственной власти и управления", — пообещал Жээнбеков.
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