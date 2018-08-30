Посол России в Белоруссии: газовые сети Белоруссии стоит передать «Газпрому»

Белоруссии Александр Суриков. Москва , 30 августа — «Вести. Экономика». Передача "Газпрому" белорусских газовых сетей для снижения цены газа — это лишь вариант, заслуживающий рассмотрения, но никаких решений по этому вопросу нет, заявил посол России

ГТС Белоруссии

Суриков считает целесообразным передать «Газпрому» белорусские газовые сети, чтобы снизить цену газа для конечного потребителя. Если белорусские сети, которые занимаются перепродажей полученного от «Газпрома» газа, станут «арендной или какой-то частью „Газпрома“, не обязательно их покупать», то получился цена «сквозная, газпромовская, без всяких изъятий. (Но — ред,) таких решений нет пока», — заявил Суриков, сообщает «Прайм».

Посол считает, что стоит рассмотреть предложенный им вариант, поскольку принятие положительного решения помогло бы удовлетворить требование Минска о приближении цены на газ к той, которая сложилась в Смоленской области.