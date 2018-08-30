Посол России в Белоруссии: газовые сети Белоруссии стоит передать «Газпрому» 

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Передача "Газпрому" белорусских газовых сетей для снижения цены газа — это лишь вариант, заслуживающий рассмотрения, но никаких решений по этому вопросу нет, заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков.
ГТС Белоруссии
Суриков считает целесообразным передать «Газпрому» белорусские газовые сети, чтобы снизить цену газа для конечного потребителя. Если белорусские сети, которые занимаются перепродажей полученного от «Газпрома» газа, станут «арендной или какой-то частью „Газпрома“, не обязательно их покупать», то получился цена «сквозная, газпромовская, без всяких изъятий. (Но — ред,) таких решений нет пока», — заявил Суриков, сообщает «Прайм».
Посол считает, что стоит рассмотреть предложенный им вариант, поскольку принятие положительного решения помогло бы удовлетворить требование Минска о приближении цены на газ к той, которая сложилась в Смоленской области.
Бывший вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, который вел переговоры с Россией по нефти и газу, заявил ранее, что не может признать нормальным положение, когда Белоруссия «на границе со Смоленской областью платит более чем в два раза за газ больше, чем в Смоленской области».