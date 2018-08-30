Посол РФ: решения о передаче «Газпрому» внутрибелорусских газовых сетей не принималось

"Таких решений нет на сегодняшний день", — отметил глава российской дипмиссии.

При этом Суриков предположил, что передача «Газпрому» внутрибелорусских газовых сетей могла бы удешевить поставки газа потребителям Белоруссии. «Семашко [ Владимир Семашко — бывший вице-премьер Белоруссии] озвучивал, что нужен газ по цене, как в Смоленске. Так в Смоленске газ самому последнему потребителю доставляет „Газпром“. Добыл его на Ямале, через газотранспортную сеть и в местные сети „Газпрома“ поставил», — сказал Суриков.

При этом, по его словам, «нет переделов». «Потому что, например, как дошел [газ] до „Белтопгаза“, и сразу НДС 20%, наценки… Этого нет [при поставке газа в Смоленск]», — пояснил Суриков.

"Если этот вопрос объективно рассматривать, то надо рассматривать для снижения цены [газа для Белоруссии] в том числе этот вариант — то есть «Газпром» до последнего двора поставляет газ. Тогда это было бы значительно дешевле", — заявил посол РФ в Белоруссии.