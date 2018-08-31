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Ребенок из России, которому стало плохо в самолете, вылетел из Минска
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Ребенок из России, которому стало плохо в самолете, вылетел из Минска 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Главный региональный
МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Семилетний россиянин, которому стало плохо во время перелета рейсом "Аэрофлота" Москва-Рим, после осмотра белорусских медиков продолжил вое путешествие, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Бородун.
Самолет «Аэрофлота» в четверг совершил вынужденную посадку в Минске из-за плохого самочувствия ребенка на борту судна. Его увезли в больницу. Самолет позже вылетел далее по маршруту.
"После проведения необходимых обследований врачебный консилиум принял решение, что ребенок может продолжить свой маршрут, поэтому сегодня ранним утром компания «Аэрофлот» забрала его из детского хирургического центра, он отправился по пути следования", — рассказала Бородун.
Пресс-секретарь уточнила, что во время полета ребенок жаловался на боли в животе, в связи с чем был доставлен в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в Минске. «Однако диагностика показала, что у него нет ни аппендицита, ни других экстренных состояний», — заметила собеседница агентства.
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