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Глава Таджикистана наградил сына орденом «Золотая корона»
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Глава Таджикистана наградил сына орденом «Золотая корона» 

360tv.ru + ещё 3 26 минут назад
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне 27-летия независимости республики наградил работников разных профессий государственными наградами и премиями, в том числе и своего сына Рустами Эмомали. Об этом сообщила газета «АиФ».
Старший сын главы государства 30-летний Рустами Эмомали был награжден орденом «Зарринточ» («Золотая корона») второй степени. Согласно указу президента мужчину наградили за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе госвласти.
Эмомали Рахмон во время церемонии выразил уверенность, что все награжденные направят свои усилия, опыт и знания на благоустройство страны, укрепление мира и стабильности в Таджикистане.
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