Глава Таджикистана наградил сына орденом «Золотая корона»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне 27-летия независимости республики наградил работников разных профессий государственными наградами и премиями, в том числе и своего сына Рустами Эмомали. Об этом сообщила газета «АиФ».

Старший сын главы государства 30-летний Рустами Эмомали был награжден орденом «Зарринточ» («Золотая корона») второй степени. Согласно указу президента мужчину наградили за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе госвласти.

Эмомали Рахмон во время церемонии выразил уверенность, что все награжденные направят свои усилия, опыт и знания на благоустройство страны, укрепление мира и стабильности в Таджикистане.