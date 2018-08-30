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Алекперов и Усманов получили ордена Узбекистана
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Алекперов и Усманов получили ордена Узбекистана 

News.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: News.ru
Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева российский бизнесмен Алишер Усманов награждён орденом «Эл юрт хурмати» («Всенародного признания и уважения»). Также орден «Дустлик» («Дружба») получил президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Усманов награжден за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном, а также эффективную реализацию крупных инвестиционных проектов в центральноазиатском государстве, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.
Алекперов получил награду за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана.
Алишер Усманов ранее инвестировал в футбольный клуб «Пахтакор» $20 млн Таким образом, меценат поддержал развитие спорта на своей родине.
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