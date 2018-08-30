Алекперов и Усманов получили ордена Узбекистана

Усманов награжден за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном, а также эффективную реализацию крупных инвестиционных проектов в центральноазиатском государстве, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

Алекперов получил награду за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана.

Алишер Усманов ранее инвестировал в футбольный клуб «Пахтакор» $20 млн Таким образом, меценат поддержал развитие спорта на своей родине.