В китайско-белорусском индустриальном парке открылось производство суперконденсаторов

Минск , 29 августа / Синьхуа / — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)