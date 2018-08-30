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В китайско-белорусском индустриальном парке открылось производство суперконденсаторов
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В китайско-белорусском индустриальном парке открылось производство суперконденсаторов 

ИА Синьхуа + ещё 1 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 29 августа /Синьхуа/ — В китайско— белорусском индустриальном парке «Великий Камень» сегодня состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского и производственного центра суперконденсаторов, построенного компанией «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития» — одним из первых резидентов «Великого камня». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
ИА Синьхуа: последние новости
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