Госдеп: открытие американской НПО в Узбекистане свидетельствует об укреплении партнерства

ВАШИНГТОН, 29 августа. / ТАСС /. Открытие представительства неправительственной организации American Councils for International Education в Узбекистане свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Вашингтоном и Ташкентом. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы действительно гордимся тем, что сейчас произошло в Узбекистане.

Ранее посол США в Узбекистане Памела Спратлен вместе с заместителем министра юстиции Узбекистана [Акбаром Ташкуловым] участвовали в открытии представительства «Американских советов по международному образованию» в Узбекистане", — сказала она.

"Это будет первая американская НПО, зарегистрированная в Узбекистане за более чем 15 лет. Все это демонстрирует усиление стратегического партнерства между США и Узбекистаном, а также стремление правительства Узбекистана к проведению серьезных реформ и международному сотрудничеству. Это свидетельствует о развитии связей между людьми в наших странах, так как «Американские советы» предоставляют множество возможностей для академического и культурного обмена между США и Узбекистаном", — добавила Науэрт.

American Councils for International Education — неправительственная организация США, занимающаяся международными обменами и стажировками студентов, магистрантов и преподавателей, а также поддержкой университетских партнерств и связей. Как сообщают СМИ Узбекистана, с 1995 году в стране уже работало представительство этой НПО, но в 2006 году оно было ликвидировано по решению суда: сообщалось, что организация, в частности, с нарушением законов вывезла на обучение в США более 100 учащихся узбекских средних школ.