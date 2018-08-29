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Госдеп: открытие американской НПО в Узбекистане свидетельствует об укреплении партнерства
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Госдеп: открытие американской НПО в Узбекистане свидетельствует об укреплении партнерства 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Открытие представительства неправительственной организации American Councils for International Education в Узбекистане свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Вашингтоном и Ташкентом. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы действительно гордимся тем, что сейчас произошло в Узбекистане.
Ранее посол США в Узбекистане Памела Спратлен вместе с заместителем министра юстиции Узбекистана [Акбаром Ташкуловым] участвовали в открытии представительства «Американских советов по международному образованию» в Узбекистане", — сказала она.
"Это будет первая американская НПО, зарегистрированная в Узбекистане за более чем 15 лет. Все это демонстрирует усиление стратегического партнерства между США и Узбекистаном, а также стремление правительства Узбекистана к проведению серьезных реформ и международному сотрудничеству. Это свидетельствует о развитии связей между людьми в наших странах, так как «Американские советы» предоставляют множество возможностей для академического и культурного обмена между США и Узбекистаном", — добавила Науэрт.
American Councils for International Education — неправительственная организация США, занимающаяся международными обменами и стажировками студентов, магистрантов и преподавателей, а также поддержкой университетских партнерств и связей. Как сообщают СМИ Узбекистана, с 1995 году в стране уже работало представительство этой НПО, но в 2006 году оно было ликвидировано по решению суда: сообщалось, что организация, в частности, с нарушением законов вывезла на обучение в США более 100 учащихся узбекских средних школ.
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