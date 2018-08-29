ВБ выделит Узбекистану 1 млрд долларов

"Я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением от темпов, масштабов и глубины преобразований в Узбекистане. Хотел бы также выразить искреннюю благодарность за возможность участия Узбекистана на первых этапах реализации нашего проекта по развитию «Человеческого капитала», — отметил президент ВБ. —0—