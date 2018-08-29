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ВБ выделит Узбекистану 1 млрд долларов
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ВБ выделит Узбекистану 1 млрд долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 29 августа /Синьхуа/ — Всемирный банк и Узбекистан ведут подготовку 8 проектов на общую сумму около 1 млрд долларов. Об этом говорится в письме главы ВБ Джим Енг Кима президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, сообщают сегодня местные СМИ.
"Я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением от темпов, масштабов и глубины преобразований в Узбекистане. Хотел бы также выразить искреннюю благодарность за возможность участия Узбекистана на первых этапах реализации нашего проекта по развитию «Человеческого капитала», — отметил президент ВБ. —0—
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