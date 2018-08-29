Президент Узбекистана поддержал популяризации велосипедов 

Ташкент, 29 августа /Синьхуа/ — «Было бы хорошо, если бы наши люди не ездили только на машине, но и садились иногда за велосипед», — сказал сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе презентации проекта производства велосипедов в Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президент отметил необходимость увеличения производства велосипедов, а также количества велодорожек и популяризации велоезды.
Строительство предприятия начнется совместно с китайскими инвесторами в октябре. Намечено привлечь 80 млн долларов инвестиций. —0—