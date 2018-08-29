Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении 6 белорусских предприятий

Речь идёт о компаниях «Беловежские деликатесы», «Квинфуд», «Слуцкий мясокомбинат» и ряде других.

Кроме того, в связи с повторными нарушениями с 31 августа вводятся временные ограничения на поставку продукции компании «Молочный гостинец».