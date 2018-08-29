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Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении 6 белорусских предприятий
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Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении 6 белорусских предприятий 

Говорит Москва 34 минуты назад
Речь идёт о компаниях «Беловежские деликатесы», «Квинфуд», «Слуцкий мясокомбинат» и ряде других.
Кроме того, в связи с повторными нарушениями с 31 августа вводятся временные ограничения на поставку продукции компании «Молочный гостинец».
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