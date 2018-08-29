Назарбаев: Конституция Казахстана совершенствуется

Президент поблагодарил гостей за то, что они нашли время посетить республику и поучаствовать в государственном празднике. Нурсултан Назарбаев также отметил, что диалоговая площадка позволила поделиться знаниями о правовом государстве.

«В 1995 году на всенародном референдуме Конституции, которую поддержало подавляющее большинство граждан, она стала Основным законом, по которому мы сегодня живем, строим наше государство, укрепляем нашу независимость. Конституция постоянно реформируется и совершенствуется в соответствии с требованиями времени. Например, в начале прошлого года мной была инициирована конституционная реформа по перераспределению ряда полномочий президента между парламентом и правительством с расширением самостоятельности и ответственности последних», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Сегодня же президент Казахстана посетил Центр томографии и ядерной медицины. Глава государства ознакомился с новым зданием и оборудованием. Кроме того в среду глава государства в присутствии глав дипмиссий открыл в Астане «Стену мира». Это мероприятие было приурочено к Международному дню действий против ядерных испытаний.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ