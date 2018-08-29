В белорусской говядине нашли свинину

ДНК свинины были обнаружены в полуфабрикатах из говядины, произведенных в Белоруссии . В связи с несоответствием ветеринарно-санитарным требованиям, Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля за продукцией из страны.

Под внимание инспекторов попала продукция пяти белорусских предприятий: «Беловежские деликатесы», «Квинфуд», «15 Авеню», филиала «Коопзаготпромторг» и Слуцкого мясокомбината.

С 31 августа вводятся ограничения на поставки молока с предприятия «Молочный гостинец» из Минской области, сообщает Россельхознадзор. В продукции предприятия были выявлены нитраты.

Запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии был установлен 4 июня, однако спустя месяц Москва частично сняла ограничения. 16 июля вновь был введён временный запрет на поставки молока с трёх белорусских предприятий — ОАО «Минский молочный завод № 1», СООО «Данон Пружаны» и ООО «Несвижский завод детского питания».