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В белорусской говядине нашли свинину
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В белорусской говядине нашли свинину 

News.ru 1 час назад
ДНК свинины были обнаружены в полуфабрикатах из говядины, произведенных в Белоруссии. В связи с несоответствием ветеринарно-санитарным требованиям, Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля за продукцией из страны.
Под внимание инспекторов попала продукция пяти белорусских предприятий: «Беловежские деликатесы», «Квинфуд», «15 Авеню», филиала «Коопзаготпромторг» и Слуцкого мясокомбината.
С 31 августа вводятся ограничения на поставки молока с предприятия «Молочный гостинец» из Минской области, сообщает Россельхознадзор. В продукции предприятия были выявлены нитраты.
Запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии был установлен 4 июня, однако спустя месяц Москва частично сняла ограничения. 16 июля вновь был введён временный запрет на поставки молока с трёх белорусских предприятий — ОАО «Минский молочный завод № 1», СООО «Данон Пружаны» и ООО «Несвижский завод детского питания».
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