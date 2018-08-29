Марадона может покинуть брестское «Динамо»

По информации pablolayus.com.ar, легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить там работу, которая связана с селекцией игроков.

Марадона в последнее время не появлялся в Белоруссии и не упоминал брестскую команду в своем инстаграме с 7 августа.

"Динамо" по сумме двух встреч проиграло греческому «Аполлону» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и осталось без еврокубков.

Ранее сообщалось, что Марадона перестраивает брестское «Динамо».