Ещё
Марадона может покинуть брестское «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марадона может покинуть брестское «Динамо» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона может уйти со своего поста в белорусском клубе, сообщает "Советский спорт".
По информации pablolayus.com.ar, легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить там работу, которая связана с селекцией игроков.
Марадона в последнее время не появлялся в Белоруссии и не упоминал брестскую команду в своем инстаграме с 7 августа.
"Динамо" по сумме двух встреч проиграло греческому «Аполлону» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и осталось без еврокубков.
Ранее сообщалось, что Марадона перестраивает брестское «Динамо».
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил о готовности помочь в восстановлении Сирии Путин назначил нового посла России в Белоруссии Президент Молдавии отреагировал на протесты в столице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готова нанести новый «удар» по России163
Исчезновение Набиуллиной и другие события дня24
Набиуллина пропала. Россияне в панике259
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Мишулина47
Мазаев заявил о победе Гитлера в войне465
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение