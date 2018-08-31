В Псковскую область не пропустили из Белоруссии персики и нектарины

Карантинный фитосанитарный контроль 16 тонн персиков и 2,7 тонн нектаринов, на маркировке которых была указана страна происхождения Республика Гвинея , провели сотрудники территориального Управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном пункте «Лобок», расположенном в Невельском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили в пресс-службе ведомства. Фрукты следовали из Белоруссии.

Было установлено, что груз следовал без фитосанитарного сертификата, что является нарушением Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕЭС.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.