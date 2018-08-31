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В Псковскую область не пропустили из Белоруссии персики и нектарины
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В Псковскую область не пропустили из Белоруссии персики и нектарины 

АиФ Северо-запад + ещё 2 22 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Карантинный фитосанитарный контроль 16 тонн персиков и 2,7 тонн нектаринов, на маркировке которых была указана страна происхождения Республика Гвинея, провели сотрудники территориального Управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном пункте «Лобок», расположенном в Невельском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили в пресс-службе ведомства. Фрукты следовали из Белоруссии.
Было установлено, что груз следовал без фитосанитарного сертификата, что является нарушением Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕЭС.
Ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
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