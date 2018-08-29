Беларусь готова помочь России в разработке месторождений на Каспии

«Наше предприятие «Белоруснефть», которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе», — отметил глава белорусского правительства.

Румас убежден, что Беларусь и Астраханская область могут сотрудничать и по другим направлениям. В первую очередь в агропромышленном комплексе. Кроме того, по словам премьер-министра республики, Беларусь может поставлять в российский регион пассажирские транспортные средства белорусского производства, включая электробусы, а также открыть торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.

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