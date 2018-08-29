Ещё
Беларусь готова помочь России в разработке месторождений на Каспии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь готова помочь России в разработке месторождений на Каспии 

Мир24 2 часа назад
Беларусь готова предложить российской стороне свои услуги в разработке нефтяных месторождений на Каспии, заявил премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, сообщает ТАСС.
«Наше предприятие «Белоруснефть», которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе», — отметил глава белорусского правительства.
Румас убежден, что Беларусь и Астраханская область могут сотрудничать и по другим направлениям. В первую очередь в агропромышленном комплексе. Кроме того, по словам премьер-министра республики, Беларусь может поставлять в российский регион пассажирские транспортные средства белорусского производства, включая электробусы, а также открыть торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Лебедев: Саммит СНГ в 2019 году пройдет в Ашхабаде Лукашенко предложил Асаду помощь в восстановлении Сирии Бердымухамедов и Жээнбеков обсудили в Ашхабаде двусторонние отношения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина пропала. Россияне в панике154
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»564
Тест: Угадайте, где Медведев36
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам651
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище26
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
02:12
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение