Ещё
Астраханская область готова закупить в Белоруссии электротранспорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астраханская область готова закупить в Белоруссии электротранспорт 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Астраханская область считает возможным приобретение производимого в Белоруссии электротранспорта, используя предлагаемыми белорусской стороной схемами финансирования. Об этом заявил губернатор Астраханской области РФ Александр Жилкин, встречаясь в среду с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
"Скорее всего, осенью выйдем на решение задачи по электрическому транспорту. Разговор сейчас идет, в том числе, и о электробусах. Думаю, что решение будет по этому вопросу с нашей стороны", — отметил глава российского региона.
"Те схемы, которые предлагаются вами по поддержке экспорта, тоже будут нами использованы", — сказал Жилкин. Он также считает перспективным сотрудничество области с Минским тракторным заводом. «По мнению специалистов-аграриев (белорусские трактора) ничем не отличаются по качеству, а даже превосходят зарубежные марки. В прошлом году наш АПК закупил более 240 единиц техники МТЗ, и сегодня заинтересованы выстроить отношения сервисного характера», — сказал губернатор.
Глава Астраханской области предложил белорусской стороне изучить «свои интересы после того, как две недели назад была подписана конвенция по Каспийскому морю президентами пяти стран».
"Это открывает очень серьезные перспективы, в том числе, в рамках нашего Союзного государства", — отметил губернатор.
ТАСС: последние новости
Россия обеспечит поставки нефти в Белоруссию в соответствии с соглашением Лукашенко выразил готовность поддерживать восстановление Сирии Астраханские и белорусские власти подписали программу совместных действий до 2021 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам296
Путин смягчил пенсионную реформу883
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева106
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире47
Набиуллина пропала. Россияне в панике42
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
02:12
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
В мире Армия
01:14
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
В мире Украина
02:24
Москвичей попросили запастись водой
Новости Москвы Общество
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение