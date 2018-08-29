Астраханская область готова закупить в Белоруссии электротранспорт

"Скорее всего, осенью выйдем на решение задачи по электрическому транспорту. Разговор сейчас идет, в том числе, и о электробусах. Думаю, что решение будет по этому вопросу с нашей стороны", — отметил глава российского региона.

"Те схемы, которые предлагаются вами по поддержке экспорта, тоже будут нами использованы", — сказал Жилкин. Он также считает перспективным сотрудничество области с Минским тракторным заводом. «По мнению специалистов-аграриев (белорусские трактора) ничем не отличаются по качеству, а даже превосходят зарубежные марки. В прошлом году наш АПК закупил более 240 единиц техники МТЗ, и сегодня заинтересованы выстроить отношения сервисного характера», — сказал губернатор.

Глава Астраханской области предложил белорусской стороне изучить «свои интересы после того, как две недели назад была подписана конвенция по Каспийскому морю президентами пяти стран».

"Это открывает очень серьезные перспективы, в том числе, в рамках нашего Союзного государства", — отметил губернатор.