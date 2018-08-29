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Игорь Додон оценил рост протестного движения в Молдавии
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Игорь Додон оценил рост протестного движения в Молдавии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил, что вылившаяся на улицы Кишинева борьба проевропейских сил может дестабилизировать обстановку перед парламентскими выборами.
По его мнению, протестное движение дальше будет только нарастать. По словам Додона, акция состоявшаяся 27 августа возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева является опасной тенденцией.
«С одной стороны были проевропейские оппозиционные силы, а с другой стороны вышли маленькие партии, чтобы их провоцировать. В этом и опасность: поскольку потенциально такие действия грозят дестабилизацией, это может оказаться на руку как правой оппозиции, так и власти», — отметил Додон.
Он также заявил, что «очевидно», что проевропейские партии проиграют предстоящие выборы, поэтому они пытаются выдать эскалацию напряженности за поддержку в республике. По мнению Игоря Додона, люди готовы голосовать за единственную альтернативу — Партию социалистов.
Молдавский президент подтвердил, что несмотря сложную обстановку в республике, во второй половине октября он намерен посетить Москву. Повестка дня уже прорабатывается.
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