Игорь Додон оценил рост протестного движения в Молдавии

По его мнению, протестное движение дальше будет только нарастать. По словам Додона, акция состоявшаяся 27 августа возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева является опасной тенденцией.

«С одной стороны были проевропейские оппозиционные силы, а с другой стороны вышли маленькие партии, чтобы их провоцировать. В этом и опасность: поскольку потенциально такие действия грозят дестабилизацией, это может оказаться на руку как правой оппозиции, так и власти», — отметил Додон.

Он также заявил, что «очевидно», что проевропейские партии проиграют предстоящие выборы, поэтому они пытаются выдать эскалацию напряженности за поддержку в республике. По мнению Игоря Додона, люди готовы голосовать за единственную альтернативу — Партию социалистов.

Молдавский президент подтвердил, что несмотря сложную обстановку в республике, во второй половине октября он намерен посетить Москву. Повестка дня уже прорабатывается.