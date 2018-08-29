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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия
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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия 

Rambler News Service + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор c 31 августа ввел временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия «Молочный гостинец», сообщает ведомство.
«В связи с повторным выявлением нитратов в питьевом молоке, Россельхознадзор считает необходимым ввести с 31 августа 2018 г. временные ограничения на поставки данной продукции с предприятия ГП ''Молочный гостинец'', Республика Беларусь», — говорится в сообщении.
Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусскими предприятиями ИООО «Беловежские деликатесы», СООО «Квинфуд», ООО «Слуцкий мясокомбинат», ЧПУП «15 Авеню» и филиал «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО».
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