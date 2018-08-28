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Россельхознадзор предложил Белоруссии провести переговоры о поставках молочной продукции
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Россельхознадзор предложил Белоруссии провести переговоры о поставках молочной продукции 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор предложил Минсельхозу Белоруссии встретитmся для обсуждения поставок молочной продукции в Россию, сообщает пресс-служба российского ведомства.
«С целью реализации договоренностей, зафиксированных в пункте 4 Приложения к «дорожной карте», подписанной 13 июля 2018 г., Россельхознадзор предложил Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь провести консультации для обсуждения причин расхождения данных, содержащихся в системе «Аргус», и данных, представленных Департаментом, об объемах поставляемой в Россию белорусской молочной продукции», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
В июне 2018 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусского молока в Россию в таре объемом более 2,5 литра с 6 июня.
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