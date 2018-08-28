Россельхознадзор предложил Белоруссии провести переговоры о поставках молочной продукции

Россельхознадзор предложил Минсельхозу Белоруссии встретитmся для обсуждения поставок молочной продукции в Россию , сообщает пресс-служба российского ведомства.

«С целью реализации договоренностей, зафиксированных в пункте 4 Приложения к «дорожной карте», подписанной 13 июля 2018 г., Россельхознадзор предложил Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь провести консультации для обсуждения причин расхождения данных, содержащихся в системе «Аргус», и данных, представленных Департаментом, об объемах поставляемой в Россию белорусской молочной продукции», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В июне 2018 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусского молока в Россию в таре объемом более 2,5 литра с 6 июня.