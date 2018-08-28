Беларусь и Астраханская область создадут совместные предприятия‍

В Минске состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Беларуси.

По словам Михаила Мясниковича, в его стране в рамках белорусско-российского партнерства уделяется большое внимание региональным связям. При этом акцент следует делать на создание совместных предприятий и производств.

"Товарное сотрудничество — это важно и нужно, но поскольку мы работаем в условиях открытых экономик, все-таки надо делать общий бизнес. А для этого должна быть солидная промкооперация, совместные компании и, безусловно, инвестиционные проекты", — заявил Михаил Мясникович.

Он пригласил губернатора Астраханской области принять участие в V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября.

Александр Жилкин согласился с предложением по кооперации производителей техники Беларуси и России. Он предложил создавать конкурентоспособные на мировом рынке проекты. В числе приоритетных направлений — производство коммунальных машин, автобусов, электробусов.

Губернатор также предложил обсудить перспективы продвижения белорусских товаров с учетом комфортных условий, которые могут предложить прикаспийские государства.

Между Астраханской областью и Беларусью будут налаживаться связи в области здравоохранения. Как заявил Жилкин, белорусские врачи, являющиеся высочайшими профессионалами, в частности, в области кардиологии, готовы поделиться опытом с астраханскими коллегами.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Александра Жилкина, Астраханская область на протяжении ряда лет развивает сотрудничество с Республикой Беларусь. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот региона с Республикой Беларусь составил 14,6 миллионов долларов и увеличился по сравнению с 2016 годом почти на 20 процентов.