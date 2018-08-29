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Правительство Латвии поддержало договор с Белоруссией о международном железнодорожном сообщении
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Правительство Латвии поддержало договор с Белоруссией о международном железнодорожном сообщении 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Сейчас железнодорожное сообщение регулируется межправительственным договором, заключенным в 1995 году. Министерства сообщения Латвии и Белоруссии признали, что этот договор устарел, не соответствует современной ситуации и нормам ЕС.
Новый договор предусматривает обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок по железной дороге, в нем установлены обязанности перевозчиков, принципы пограничного и другого контроля, порядок действий в аварийных ситуациях, расследования аварий и др.
Проект соглашения согласован Еврокомиссией.
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