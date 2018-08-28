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Россия обеспечит поставки нефти в Белоруссию в соответствии с соглашением
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России готовят неприятный сюрприз

Россия обеспечит поставки нефти в Белоруссию в соответствии с соглашением 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Россия обеспечит поставки нефти в Белоруссию в этом году в соответствии с ранее достигнутым соглашением, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы обеспечим поставки ровно в соответствии с соглашением", — сказал он.
В августе Reuters сообщил, что Россия намерена ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Агентство ссылалось на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 августа в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил, что Белоруссия ждет от России исполнения достигнутых договоренностей по нефтегазовым вопросам.
Россия — основной поставщик нефти и газа в Белоруссию. В 2017 году Россия поставила в Белоруссию 18 млн тонн нефти и 19 млрд кубических метров природного газа, в первом квартале 2018 года — 6 млрд кубических метров газа и 4,5 млн тонн нефти. Минск ожидает, что в 2018 году Россия также поставит в Белоруссию 18 млн тонн нефти.
Поставки в Белоруссию
В 2017 году РФ и Белоруссия договорились о ежегодной поставке «Белнефтехиму» 24 млн тонн нефти в рамках индикативного баланса.
Из этого объема фактически поставляется 18 млн тонн нефти, а за недопоставленные 6 млн тонн Москва обязалась компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортной пошлины. Основным условием компенсационных выплат был возврат долгов Москве за поставки газа, которые, по данным источников, не раз задерживались.
РФ, поставляя в Белоруссию нефть, нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы без уплаты таможенной пошлины в рамках единого экономического пространства, добивается от Минска отказа от реэкспорта льготных объемов топлива, который приносит Минску дополнительные доходы, а России — убытки, пишет Reuters.
По данным источников агентства, подготовлена новая версия межправсоглашения, которая предусматривает запрет на экспорт нефти, нефтепродуктов и прочих товаров, превышающих объемы индикативного баланса.
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