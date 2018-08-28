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Саммит СНГ пройдет в Ашхабаде в октябре 2019 года
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России готовят неприятный сюрприз

Саммит СНГ пройдет в Ашхабаде в октябре 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ашхабаде под председательством Туркмении в октябре 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев перед заседанием постпредов СНГ в Минске.
Председательство в СНГ в 2019 переходит от Таджикистана к Туркмении.
"Туркмения очень серьезно и основательно подходит к будущему председательству своей страны в СНГ в следующем году, подготовлена концепция председательства, которая предусматривает проведение под председательством этой страны и на территории Туркмении многих мероприятий, — сказал Лебедев. — Здесь и заседание Совета глав государств стран СНГ, которое предполагается провести в октябре 2019 года в Ашхабаде, заседание глав правительств, которое уже планируется в конце мая следующего года также в Туркмении".
По его словам, кроме того, запланировано проведение Совета министров иностранных дел СНГ, «иные мероприятия, тем более, что в Туркмении сейчас хорошая база для проведения форумов».
Лебедева отметил, что во вторник будет представлен проект концепции председательства Туркмении в СНГ. «Я уверен, что постоянные и полномочные представители одобрительно отнесутся к тем мероприятиям, которые Туркмения планирует в следующем году», — сказал Лебедев.
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