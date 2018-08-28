Число мигрантов в Тобольске за год выросло более чем в 1,5 раза

Количество мигрантов в Тобольске Тюменской области выросло в 2018 году в 1,67 раза, с 8,5 тыс. до 14,2 тыс. человек, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на МВД Издание отмечает, что в настоящее время мигранты из азиатских стран составляют около 14% жителей города. Казахстана и Турции. Наиболее часто в город приезжают мигранты из Узбекистана Таджикистана . Также там есть трудовые мигранты из Индии, Китая Основное место работы иностранных трудовых мигрантов — строительство промышленных площадок и заводов.