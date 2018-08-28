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Число мигрантов в Тобольске за год выросло более чем в 1,5 раза
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Число мигрантов в Тобольске за год выросло более чем в 1,5 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Количество мигрантов в Тобольске Тюменской области выросло в 2018 году в 1,67 раза, с 8,5 тыс. до 14,2 тыс. человек, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на МВД.
Издание отмечает, что в настоящее время мигранты из азиатских стран составляют около 14% жителей города.
Наиболее часто в город приезжают мигранты из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Также там есть трудовые мигранты из Индии, Китая и Турции.
Основное место работы иностранных трудовых мигрантов — строительство промышленных площадок и заводов.
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