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Минск примет участие в работе начальников штабов стран ШОС
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Минск примет участие в работе начальников штабов стран ШОС 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Делегация Вооруженных Сил РБ, возглавляемая первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым, примет во вторник, 28 августа, участие в совещании начальников объединенных штабов вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в российской столице. Об этом БЕЛТА стало известно из сообщения, размещенного на сайте военного ведомства страны.
Вниманию делегаций стран ШОС стратегический штаб Вооруженных Сил России представит развернутый доклад о военно-политической обстановке и деятельности международных террористических организаций в кризисных регионах мира, указывается в сообщении агентства.
Ожидается, что в Москве пройдет экспертный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Кроме того, белорусская делегация 29 августа примет участие в наблюдении за активной фазой совместного военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия — 2018» в Чебаркуле (Челябинская область России). Как уже информировал «СОЮЗ»,
Шанхайская организация сотрудничества создана в самом начале нынешнего столетия — 2001 году. Ее страны-участницы — Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь участвует в мероприятиях организации на правах наблюдателя при ШОС.
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