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Белоруссия заинтересована в экспорте мяса птицы в Евросоюз
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Белоруссия заинтересована в экспорте мяса птицы в Евросоюз 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Белоруссия заинтересована в ускорении сертификации своих птицефабрик для начала экспорта мяса птицы и продукции из него в Евросоюз, заявил вице-премьер республики Михаил Русый.
В правительстве в понедельник состоялась встреча Русого с европейским комиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Витянисом Андрюкайтисом, который находится в Белоруссии с рабочим визитом.
"Как отметил вице-премьер, Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы начать экспорт мяса птицы и продукции из него в Европейский союз. По его словам, Беларусь также рассчитывает в целом на расширение перечня продукции, разрешенной к ввозу в Евросоюз, и, как следствие, на рост взаимного экспорта и товарооборота", — приводит подробности встречи пресс-служба белорусского правительства.
По ее данным, еще один вопрос, который затронули собеседники, — транзит белорусских продуктов в Калининградскую область России, который в настоящее время затруднен.
"Мы открыты и готовы решать многие вопросы, в том числе те, которые ставятся Евросоюзом, — по АЧС и другим направлениям", — заверил Русый. Он напомнил, что после обнаружения африканской чумы свиней в Белоруссии в 2013 году были предприняты очень жесткие меры для урегулирования ситуации.
Как рассказали в пресс-службе, Андрюкайтис со своей стороны подчеркнул приверженность сотрудничеству с белорусскими властями по вопросам, касающимся здоровья животных, и предложил усилить обмен информацией по надзору за состоянием заболеваемости животных, а также сотрудничество по диагностике таких заболеваний.
"Сотрудничество трансграничного характера между Европейским союзом и Беларусью по вопросам надзора за заболеваемостью животных ведется несколько лет. Мы рассчитываем расширить его, в том числе уделить внимание африканской чуме свиней", — говорится в сообщении на сайте белорусского правительства.
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