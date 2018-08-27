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Пятерым фигурантам «дела Белта» ограничили выезд из Белоруссии
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Пятерым фигурантам «дела Белта» ограничили выезд из Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Пятерым белорусским журналистам, проходящим по делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства Белта, временно ограничили выезд из Белоруссии, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Следственный комитет Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Позднее были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов задержали и поместили в изолятор, а впоследствии освободили. Обвинения не были предъявлены, журналисты находятся в статусе подозреваемых.
"В понедельник, 27 августа, на допрос в Следственный комитет вызвали журналистов, которые проходят подозреваемыми по делу о несанкционированном доступе к информации агентства Белта. В результате журналистам Павлу Быковскому, Татьяне Коровенковой, Анне Калтыгиной, Галине Уласик и Ирине Левшиной вручили постановления о временном запрете на выезд с территории Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.
Быковский, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle, в понедельник подтвердил РИА Новости, что в отношении него вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из республики. «Не имею права разглашать текст постановления. На все допросы я ходил», — добавил он.
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