Узбекистан впервые не закроет границу с Таджикистаном ко Дню независимости

Ташкент, 28 августа /Синьхуа/ — В Узбекистане в этом году в канун празднования 27-ой годовщины Дня независимости впервые не введут ограничения на пропуск граждан из Таджикистана через пограничные переходы. Об этом сообщили в понедельник местные СМИ.

"На сегодняшний день все КПП на узбекско-таджикской границе работают в штатном режиме, граждане пропускаются на территорию соседнего государства без ограничений", — говорится в сообщении.

В предыдущие годы Таджикистан уведомляли о введении ограничений за месяц до празднования Дня независимости. —0—