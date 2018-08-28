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Узбекистан впервые не закроет границу с Таджикистаном ко Дню независимости
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Узбекистан впервые не закроет границу с Таджикистаном ко Дню независимости 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 28 августа /Синьхуа/ — В Узбекистане в этом году в канун празднования 27-ой годовщины Дня независимости впервые не введут ограничения на пропуск граждан из Таджикистана через пограничные переходы. Об этом сообщили в понедельник местные СМИ.
"На сегодняшний день все КПП на узбекско-таджикской границе работают в штатном режиме, граждане пропускаются на территорию соседнего государства без ограничений", — говорится в сообщении.
В предыдущие годы Таджикистан уведомляли о введении ограничений за месяц до празднования Дня независимости. —0—
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