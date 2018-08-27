Миротворцы из Самарской области примут участие в учениях ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане 

ТАСС, 27 августа. Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа, дислоцированного под Самарой, примут участие в совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018», которые пройдут в конце сентября в Республике Казахстан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа из Самарской области примут участие в учениях ОДКБ «Поиск-2018». В ходе подготовки к маневрам российские миротворцы отрабатывают различные способы борьбы с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника, ведение разведки с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», — сказали в пресс-службе.
В совместных маневрах «Поиск — 2018» примут участие представители вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Учения пройдут в конце сентября в Казахстане. Предыдущие маневры разведывательных подразделений и групп спецназа ОДКБ прошли в Армении.