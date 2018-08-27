Назарбаев поручил держать под контролем «приверженцев террористических идей»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с директором Службы внешней разведки республики Габитом Байжановым. Глава государства поручил ему держать на постоянном контроле «приверженцев террористических идей», сообщила в понедельник, 27 августа, пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе встречи Назарбаеву доложили об основных итогах деятельности службы за шесть месяцев 2018 года и исполнении ранее данных поручений.

Глава республики подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.

«Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии . Это является основным направлением вашей работы», — приводит пресс служба слова Назарбаева.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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