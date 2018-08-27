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Назарбаев поручил держать под контролем «приверженцев террористических идей»
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Назарбаев поручил держать под контролем «приверженцев террористических идей» 

Мир24 2 часа назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с директором Службы внешней разведки республики Габитом Байжановым. Глава государства поручил ему держать на постоянном контроле «приверженцев террористических идей», сообщила в понедельник, 27 августа, пресс-служба казахстанского лидера.
В ходе встречи Назарбаеву доложили об основных итогах деятельности службы за шесть месяцев 2018 года и исполнении ранее данных поручений.
Глава республики подчеркнул важность сохранения дружественных отношений Казахстана с соседними государствами.
«Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы», — приводит пресс служба слова Назарбаева.
В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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